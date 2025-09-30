Любимова рассказала о будущем «Ленфильма» после передачи его Санкт-Петербургу

Киностудия «Ленфильм» после ее передачи Санкт-Петербургу будет сосредоточена на создании патриотического и исторического кино, что позволит поддержать талантливых режиссеров и актеров. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
По ее словам, киностудия в новом качестве будет способствовать формированию у молодежи «чувства исторической ответственности, воспитывать любовь к Родине через качественные кинопродукты».
Накануне Росимущество, которое владеет полным пакетом акций АО «Киностудия “Ленфильм”», подтвердило наличие распоряжения о передаче киностудии в ведение администрации Санкт-Петербурга.
Кинематографическая общественность ранее озаботилась состоянием студии из-за продолжающегося финансового кризиса, с которым не смог справиться ни один из назначенных Росимуществом директоров.
В конце апреля в Арбитражном суде Санкт-Петербурга прошло заседание по делу о банкротстве «Ленфильма». Иск о банкротстве киностудии подала компания «Радмир». После этого на «Ленфильме» началась проверка, которую инициировал глава СК Александр Бастрыкин.
Ранее в мусорном баке «Ленфильма» петербуржец нашел раритетную бабину с фильмом «Брат».