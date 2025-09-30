Любимова рассказала о будущем «Ленфильма» после передачи его Санкт-Петербургу

Киностудия «Ленфильм» после ее передачи Санкт-Петербургу будет сосредоточена на создании патриотического и исторического кино, что позволит поддержать талантливых режиссеров и актеров. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр культуры России Ольга Любимова.