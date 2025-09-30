Ричмонд
Сергей Безруков назвал лучшую роль Никиты Кологривого

Сергей Безруков назвал работу в фильме «Август» лучшей ролью Никиты Кологривого

Актер Никита Кологривый создал свою лучшую киноработу в новом фильме «Август». Такое мнение о роли коллеги в картине высказал народный артист России Сергей Безруков в беседе с «Известиями».

«Очень яркий образ Евгения Таманцева создал Никита Кологривый. Он много снимается, артист востребованный, но, думаю, это его лучшая работа в кино на данный момент. Она действительно получилась яркой, очень драматичной, с мощным накалом эмоций», — отметил Безруков.

Военный триллер «Август», снятый по мотивам романа Владимира Богомолова, вышел в широкий прокат 25 сентября. Сергей Безруков исполнил в картине главную роль капитана Алехина, а Никита Кологривый сыграл старшего лейтенанта Таманцева. Фильм рассказывает о группе СМЕРШ, которая должна найти диверсантов в Шиловичском лесу.

23 сентября Никита Кологривый вышел на красную дорожку с бывшей женой и дочерью. Они приехали на премьеру фильма «Август», где артист исполнил одну из главных ролей. Звезда «Слова пацана» позировал перед фотографами, держа четырехлетнюю Есению на руках, и поделился кадрами с мероприятия в соцсетях.

Ранее племянник солиста «Сектора Газа» раскритиковал Кологривого в роли Хоя.