Сергей Безруков назвал лучшую роль Никиты Кологривого

23 сентября Никита Кологривый вышел на красную дорожку с бывшей женой и дочерью. Они приехали на премьеру фильма «Август», где артист исполнил одну из главных ролей. Звезда «Слова пацана» позировал перед фотографами, держа четырехлетнюю Есению на руках, и поделился кадрами с мероприятия в соцсетях.