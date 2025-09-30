С Игоря Петренко принудительно взыскивают более 1,3 млн рублей

Игорю Петренко 48 лет. Он окончил Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина и был принят в труппу Малого театра. Стал известен после выхода в прокат в 2002 году военной драмы «Звезда» режиссера Николая Лебедева. Петренко является лауреатом Государственной премии России, с 2009 года — член Союза кинематографистов РФ.