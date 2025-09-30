Ричмонд
Алена Хмельницкая вернулась на сцену после смерти Тиграна Кеосаяна

Актриса вернулась к театральной деятельности после смерти бывшего мужа
Алена Хмельницкая
Алена ХмельницкаяИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Алена Хмельницкая — экс-супруга режиссера Тиграна Кеосаяна— объявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о возвращении к театральной деятельности после трагической смерти бывшего мужа. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

В своем личном блоге актриса поделилась видеороликом с репетиций спектакля «Старший сын». Она сопроводила публикацию надписью: «Мы снова в деле».

Первая постановка с участием Хмельницкой состоялась в театре «Русская песня» 29 сентября, а следующая запланирована на 9 ноября. Вместе с артисткой в спектакле заняты известные актеры: Дмитрий Ендальцев, Дмитрий Власкин, Евгения Крегжде и другие.

Алена Хмельницкая и Тигран Кеосаян
Алена Хмельницкая и Тигран КеосаянИсточник: Legion-Media.ru

Артистка в 1993 году вышла замуж за Кеосаяна, в браке у них родились две дочери — Ксения и Александра.

Тиграна Кеосаяна не стало в ночь на 26 сентября на 60-м году жизни. Девять месяцев назад он впал в кому, из которой уже не вышел. Прощание с режиссером прошло в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве. На церемонии присутствовали как представители эстрады, так и политические деятели России: певица Юта, официальный представитель МИД Мария Захарова, актер Стивен Сигал.