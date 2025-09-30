Алена Хмельницкая вернулась на сцену после смерти Тиграна Кеосаяна

Тиграна Кеосаяна не стало в ночь на 26 сентября на 60-м году жизни. Девять месяцев назад он впал в кому, из которой уже не вышел. Прощание с режиссером прошло в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве. На церемонии присутствовали как представители эстрады, так и политические деятели России: певица Юта, официальный представитель МИД Мария Захарова, актер Стивен Сигал.