Жена Ричарда Гира показала фигуру в полупрозрачном платье

Жена актера Гира Алехандра вышла в свет в откровенном наряде

Голливудский актер Ричард Гир вышел в свет с женой Алехандрой Силвой. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Ричард Гир и Алехандра Сильва
Ричард Гир и Алехандра СильваИсточник: Legion-Media

75-летний Ричард Гир и 42-летняя Алехандра Силва стали гостями показа Giorgio Armani, который прошел во время Недели моды в Милане. Актер позировал перед фотографами в белой рубашке с бабочкой и черном смокинге. Жена артиста выбрала для закрытого мероприятия серебристое полупрозрачное платье, которое дополнила браслетом, кольцом, серьгами и туфлями на каблуках. Ей уложили волосы и сделали вечерний макияж.

На мероприятии также были Кейт Бланшетт, Эйса Гонсалес, Натали Эммануэль и другие звезды.

У знаменитостей есть двое общих сыновей: шестилетний Александр и пятилетний Джеймс. Также у жены артиста есть первенец от брака с бизнесменом Говиндом Фридландом, Альберту двенадцать лет. Журналистка отмечала, что муж любит пасынка не меньше, чем собственных детей, и у них сложились трогательные отношения.

Гир с семьей недавно переехал в Испанию, о чем сообщал поклонникам в интервью. По словам артиста, они выбрали для себя лучший вариант, сосредоточившись на воспитании детей.

Ранее жена Ричарда Гира опубликовала фото в купальнике.