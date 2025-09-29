Жена Ричарда Гира показала фигуру в полупрозрачном платье

У знаменитостей есть двое общих сыновей: шестилетний Александр и пятилетний Джеймс. Также у жены артиста есть первенец от брака с бизнесменом Говиндом Фридландом, Альберту двенадцать лет. Журналистка отмечала, что муж любит пасынка не меньше, чем собственных детей, и у них сложились трогательные отношения.