Николь Кидман впервые за долгое показала в личном блоге фото своей младшей дочери.
58-летняя актриса разместила снимок Фэйт Маргарет, на котором она была запечатлена в красном облегающем платье на тонких бретелях, украшенном цветком. 14-летняя девушка стояла около стены и смотрела в камеру. Дочь знаменитости сделала легкий макияж и распустила длинные волосы.
Также Кидман показала совместное фото с дочерью. На нем актриса стояла за спиной Фэйт Маргарет и обнимала ее за плечи.
Напомним, Николь Кидман замужем за музыкантом Китом Урбаном с 2006 года. В этом браке у знаменитостей родились две дочери: Сандэй Роуз и Фэйт Маргарет. Младшая дочь появилась на свет с помощью суррогатной матери.
Также у актрисы есть двое приемных детей, которые были усыновлены в первом браке с Томом Крузом.