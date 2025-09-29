Ричмонд
Николь Кидман показала редкое фото младшей дочери

Актриса поделилась снимком с 14-летней Фэйт Маргарет в личном блоге

Николь Кидман впервые за долгое показала в личном блоге фото своей младшей дочери.

Фэйт Маргарет Кидман-Урбан, фото: соцсети
Фэйт Маргарет Кидман-Урбан, фото: соцсети

58-летняя актриса разместила снимок Фэйт Маргарет, на котором она была запечатлена в красном облегающем платье на тонких бретелях, украшенном цветком. 14-летняя девушка стояла около стены и смотрела в камеру. Дочь знаменитости сделала легкий макияж и распустила длинные волосы.

Также Кидман показала совместное фото с дочерью. На нем актриса стояла за спиной Фэйт Маргарет и обнимала ее за плечи.

Николь Кидман с дочерью Фейт Маргарет, фото: соцсети
Николь Кидман с дочерью Фейт Маргарет, фото: соцсети

Напомним, Николь Кидман замужем за музыкантом Китом Урбаном с 2006 года. В этом браке у знаменитостей родились две дочери: Сандэй Роуз и Фэйт Маргарет. Младшая дочь появилась на свет с помощью суррогатной матери.

Также у актрисы есть двое приемных детей, которые были усыновлены в первом браке с Томом Крузом.