Напомним, Николь Кидман замужем за музыкантом Китом Урбаном с 2006 года. В этом браке у знаменитостей родились две дочери: Сандэй Роуз и Фэйт Маргарет. Младшая дочь появилась на свет с помощью суррогатной матери.