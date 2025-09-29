В Голливуде появилась первая ИИ-актриса

Американская студия талантов Xicoia представила первую актрису, созданную с помощью технологии искусственного интеллекта. Цифровую актрису зовут Тилли Норвуд, некоторые студии уже хотят заключить с ней контракт, сообщают Deadline и Variety.
Тилли Норвуд — это гиперреалистичный персонаж, способный вести диалоги, произносить монологи, реагировать на тренды и даже взаимодействовать с фанатами. В июле она «объявила» на своей странице в соцсетях, что сыграла первую роль в комедийном скетче «Комиссар ИИ». Тогда же она написала, что хоть и создана цифровыми технологиями, но испытывает «вполне реальные эмоции» и с нетерпением ждет новых ролей.
Создателем Норвуд стала актриса, комик и продюсер Элин Ван дер Вельден. Она возглавляет компанию Particle6, которая недавно запустила студию Xicoia. Новый проект направлен на создание и продвижение цифровых актеров.
«Мы хотим, чтобы Тилли стала новой Скарлетт Йоханссон или Натали Портман. Вот цель нашей работы. Люди понимают, что их творческий потенциал не должен ограничиваться бюджетом — в творчестве нет ограничений, и именно поэтому ИИ может принести пользу. Нужно просто изменить точку зрения людей», — сказала Ван дер Вельден.
Студия Xicoia уже работает в разных сферах: от кино и телевидения до подкастов, TikTok, YouTube, рекламы и видеоигр. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. По ее словам, такие персонажи, как Норвуд, обладают уникальными голосами, сюжетными линиями и могут адаптироваться под конкретную аудиторию.
Однако появление цифровой актрисы вызвало недовольство в Голливуде. После публикации Deadline о том, что несколько агентств готовы подписать контракт с Тилли Норвуд, актрисы Мелисса Баррера («Эбигейл», «Крик 6») и Кирси Клемонс («Лига справедливости Зака Снайдера») предложили бойкотировать Xicoia. Баррера заявила, что подобные проекты угрожают рабочим местам реальных актеров, и назвала ситуацию «отвратительной».
Критики в соцсетях поддержали эту точку зрения. Дженна Ли Грин напомнила о забастовках Гильдии актеров США в 2023 году и обратилась к профсоюзу SAG-AFTRA с вопросом о допустимости подобных проектов.
«А как же сотни живых молодых женщин, чьи лица были объединены, чтобы создать ее? Вы не могли нанять ни одну из них?» — написала она.
Некоторые актеры отнеслись к ситуации с юмором. Лукас Гейдж («Фарго», «Белый лотос») в шутку написал, что работать с Тилли Норвуд было невозможно, так как она «постоянно тормозила». Трейс Лисетт пожаловалась, что Норвуд протиснулась без очереди на ланче «и даже не извинилась».