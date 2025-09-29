Тилли Норвуд — это гиперреалистичный персонаж, способный вести диалоги, произносить монологи, реагировать на тренды и даже взаимодействовать с фанатами. В июле она «объявила» на своей странице в соцсетях, что сыграла первую роль в комедийном скетче «Комиссар ИИ». Тогда же она написала, что хоть и создана цифровыми технологиями, но испытывает «вполне реальные эмоции» и с нетерпением ждет новых ролей.