Росимущество подтвердило передачу «Ленфильма» Санкт-Петербургу

ТАСС: Росимущество подтвердило передачу «Ленфильма» администрации Петербурга
Киностудия «Ленфильм»
Киностудия «Ленфильм»Источник: Legion-Media.ru

Росимущество, которое владеет полным пакетом акций АО «Киностудия “Ленфильм”», подтвердило наличие распоряжения о передаче киностудии в ведение администрации Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС.

«Такое распоряжение есть», — заявили агентству в пресс-службе Росимущества.

По данным агентства, в конце января петербургский Союз кинематографистов обратился к главе Петербурга Александру Беглову с просьбой рассмотреть вопрос о передаче «Ленфильма» в ведение городского комитета культуры. Кинематографическая общественность озаботилась состоянием студии из-за продолжающегося финансового кризиса, с которым не смог справиться ни один из назначенных Росимуществом директоров.

29 апреля в «Ленфильме» началась проверка, которую поручил провести глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Директор киностудии Надежда Андрющенко в СК рассказала о юридических и финансовых проблемах киностудии. В частности, Андрющенко сообщила о том, что некоторые работы из золотой коллекции переданы в частные руки.

Ранее на мусорке «Ленфильма» петербуржец нашел раритетную бабину с фильмом «Брат».