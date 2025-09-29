Росимущество подтвердило передачу «Ленфильма» Санкт-Петербургу

По данным агентства, в конце января петербургский Союз кинематографистов обратился к главе Петербурга Александру Беглову с просьбой рассмотреть вопрос о передаче «Ленфильма» в ведение городского комитета культуры. Кинематографическая общественность озаботилась состоянием студии из-за продолжающегося финансового кризиса, с которым не смог справиться ни один из назначенных Росимуществом директоров.