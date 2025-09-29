Ричмонд
Спектакль с Александром Панкратовым-Черным в Барнауле оказался под угрозой срыва

Представление могут перенести из-за здоровья актера
Александр Панкратов-Черный
Александр Панкратов-ЧерныйИсточник: Legion-Media.ru

Запланированный на 14 октября спектакль с участием Александра Панкратова-Черного в Барнауле может не состояться, сообщает Life.ru. О потенциальном срыве мероприятия сообщили его организаторы, ссылаясь на состояние здоровья артиста.

«С ним пока ничего не понятно. Скорее всего, будет замена актера или перенос спектакля», — заявил собеседник kp.ru. По информации издания, существует вероятность, что постановку либо перенесут на другую дату, либо задействуют в ней другого исполнителя вместо Панкратова-Черного.

Ранее сообщалось, что актер Александр Панкратов-Черный не примет участия в спектакле «Женихи» в Кургане из-за экстренной госпитализации. В местной филармонии сообщили, что замена артиста в спектакле связана с внезапной болезнью актера. Представители учреждения подчеркнули, что, несмотря на внесенные изменения, качество постановки останется неизменно высоким.