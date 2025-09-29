Ричмонд
В Москве начались съемки комедии «Дедмобиль» со Стояновым

Режиссером фильма стал Владимир Котт
Юрий Стоянов и Владимир Котт на съемках фильма «Дедмобиль»
Юрий Стоянов и Владимир Котт на съемках фильма «Дедмобиль»

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Съемки комедии «Дедмобиль» с народным артистом РФ Юрием Стояновым в главной роли стартовали в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе проекта.

Юрий Стоянов на съемках фильма «Дедмобиль»
Юрий Стоянов на съемках фильма «Дедмобиль»

«В Москве начались съемки комедии “Дедмобиль”, в которой шофер Валера неожиданно становится “водителем” для сбежавшего из лаборатории умного такси. В главной роли — Юрий Стоянов, за режиссерским рулем — Владимир Котт (“Непослушник”)», — говорится в сообщении.

Съемочная команда фильма «Дедмобиль»
Съемочная команда фильма «Дедмобиль»

Отмечается, что продюсерами выступили создатели блокбастера «На деревню дедушке» Георгий Малков и Ясмина Бен Аммар. Роли пассажиров такси исполнят, в частности, Олеся Иванченко, Татьяна Орлова, Полина Денисова. Фильм снимается при поддержке Фонда кино.

Юрий Стоянов на съемках фильма «Дедмобиль»
Юрий Стоянов на съемках фильма «Дедмобиль»
Юрий Стоянов на съемках фильма «Дедмобиль»
Юрий Стоянов на съемках фильма «Дедмобиль»

«Дедмобиль» — это актуальный разговор о нашем времени в комедийной оправе. Инновационные технологии преследуют нас везде, но единственное, на что они пока не способны, — это дарить тепло. Мой герой Валера оказывается заложником прогресса, но в конечном счете именно его человечность делает его сильнее любой машины", — приводятся слова Стоянова.