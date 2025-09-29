Звезда «Ранеток» вспомнил, как ему приходилось выживать на гонорар в 90-х

«Я не жалуюсь, но дело не в этом. Дело в том, что это опять некий такой показатель нужности актера, потому что, если человек нужен, то заплатят деньги хорошие. Если нет, опять нужна преграда, которую необходимо преодолевать, возрастать в своем профессионализме», — поделился актер.