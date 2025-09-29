Ричмонд
Звезда «Ранеток» вспомнил, как ему приходилось выживать на гонорар в 90-х

Актер Сергей Степин рассказал, что в 90-х было очень сложно выживать на гонорар артиста
Сергей Степин
Сергей Степин

Актер Сергей Степин признался в беседе с порталом «Страсти», что в 90-х получал крайне малые суммы за свою работу в театре.

Звезда сериала «Ранетки» отметил, что в то время было очень сложно выживать на гонорар артиста. По словам актера, сейчас ему платят гораздо больше.

«Я не жалуюсь, но дело не в этом. Дело в том, что это опять некий такой показатель нужности актера, потому что, если человек нужен, то заплатят деньги хорошие. Если нет, опять нужна преграда, которую необходимо преодолевать, возрастать в своем профессионализме», — поделился актер.

По словам Степина, любому начинающему актеру очень сложно пробиться в кино. Знаменитость считает, что все преграды на пути только развивают профессиональные качества артиста.

«То есть, развивают определенное упорство, работу над ролью той же самой, чтобы все получилось», — добавил артист.

Степин добавил, что не чувствует нереализованности в карьере. «Страсти» отметили, что актер сыграл в более 200 проектов. Многие из его ролей — второстепенные. Артист признался, что это не расстраивает его.