Жена Павла Прилучного рассказала, почему не снимается в кино

Жена Прилучного Брутян заявила, что не снимается в кино из-за декрета
Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян
Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян

Жена Павла Прилучного, актриса Зепюр Брутян, призналась в шоу «Кстати», что пока не снимается в кино.

Знаменитость объяснила, что отошла от дел из-за декрета. Ее супруг, Павел Прилучный, вмешался в беседу с ведущими. Он заявил, что жене некогда сниматься.

«Она постоянно со мной, помогает постоянно, мы ни разу еще не расставались надолго, даже на пару дней, постоянно вместе ходим», — заявил актер.

Ведущий проекта Азамат Мусагалиев пошутил, что у супружеской пары одни ключи от дома.

Актер женился на актрисе Зепюр Брутян в августе 2022 года. В апреле 2023-го женщина родила их общего сына Микаэля. У Прилучного также есть сын Тимофей и дочь Мия от артистки Агаты Муцениеце.