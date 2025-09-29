Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт объяснил рост интереса россиян к фильмам о пришельцах

Режиссер Антон Киселев отметил, что жанр переживает подъем
Кадр из фильма «Люди в черном»
Кадр из фильма «Люди в черном»

Согласно исследованию ВЦИОМ, 79% россиян уверены, что во Вселенной существуют разумные формы жизни, а 63% отметили, что любят кино о пришельцах. Киноиндустрия, в том числе российская, активно откликается на интерес аудитории, все чаще создавая проекты на тему инопланетных контактов.

Креативный продюсер и режиссер Антон Киселев в беседе с «ФедералПресс» отметил, что жанр переживает подъем. Он связал это не только с результатами опросов, но и с новыми проектами 2025 года.

По словам эксперта, подобные истории позволяют зрителям отвлечься от повседневности и прикоснуться к чему-то необычному. Инопланетные сюжеты, подчеркнул он, дают возможность почувствовать себя исследователем и по-новому взглянуть на окружающий мир.

Киселев добавил, что фильмы о пришельцах нередко поднимают философские вопросы о существовании внеземных цивилизаций и возможной встрече с ними. Он также отметил, что интерес к космосу стимулирует развитие науки и технологий, а жанр в целом предоставляет простор для экспериментов — от драматических историй до комедий и даже абсурдных постановок.