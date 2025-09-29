Фильм «Маша и Медведи» обещает стать одной из самых заметных семейных кинокартин 2025 года. В статье расскажем, когда состоится премьера, где проходили съемки и кто исполнил главные роли. Вы узнаете о том, какие персонажи появятся на экране и какие события ждут зрителей этой увлекательной истории.
Когда выйдет фильм «Маша и Медведи»: последние новости
Премьера семейной комедии «Маша и Медведи» состоится 20 ноября 2025 года. Картина снята по мотивам сказки Льва Толстого. Режиссером фильма выступила Антонина Руже, известная по работе над фильмом «Самый Новый год!» (2020).
Роль Маши исполнила Виталия Корниенко, актриса из сериала «Папины дочки. Новые» (2023). Съемки проходили в Московской и Тверской областях, при этом большинство сказочных персонажей были созданы с помощью компьютерной графики.
Фильм расскажет о девочке Маше, которая отправляется в волшебный лес, чтобы снять заклятие с брата Вани — он превратился в козленка. На своем пути Маша встретит множество сказочных существ, и самыми ярким станут Три Медведя и Кикимора.
Где проходили съемки фильма «Маша и Медведи»
Съемки фильма «Маша и Медведи» проходили в Московской и Тверской областях, где удалось найти живописные лесные пейзажи, идеально подходящие для создания сказочной атмосферы. В этих местах команда фильма снимала сцены с домиком бабушки, лесными тропинками и жилищем трех медведей. Многие предметы были специально увеличены, чтобы подчеркнуть масштаб и создать эффект «сказочного мира».
Для отдельных сцен использовались натуральные декорации, а компьютерная графика дополняла их — с ее помощью создавались волшебные персонажи и фантастические элементы.
Кто снимается в фильме «Маша и Медведи»
В фильме «Маша и Медведи» (2025) снялись известные российские актеры, которые воплотили на экране ярких и запоминающихся персонажей.
Среди ключевых исполнителей:
Виталия Корниенко — Маша;
Людмила Артемьева — бабушка Маши;
Мирон Проворов — Ваня, младший брат Маши;
Зоя Бербер — Света;
Снежана Самохина — Кикимора.
Содержание фильма «Маша и Медведи»
14-летняя Маша вместе с братом Ваней приезжает в деревню к бабушке. Там они узнают от местных мальчишек, что лес неподалеку заколдован, населен волшебными существами и говорящими животными. В лесу есть родник, вода из которого меняет облик того, кто ее выпьет.
Не веря в сказки, Ваня отправляется к роднику, пьет воду и превращается в козленка. Теперь Маше предстоит снять с брата проклятие. По пути она встречает Трех Медведей, других удивительных персонажей и саму хозяйку леса — Кикимору. Чтобы вернуть Ване прежний облик, Маше придется проявить смекалку, смелость и находчивость.