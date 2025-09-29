Однако промышленные районы СССР в 1970-е годы нередко отличались высокой степенью техногенного загрязнения, и по некоторым свидетельствам состояние площадок вызывало опасения у участников экспедиций: работать в непосредственной близости от действующих или заброшенных заводов было рискованно для здоровья и логистически неудобно. Из-за этих и сопутствующих причин (как и из-за проблем с другими первоначальными локациями) Запорожье не стало основной площадкой для съемок, а поиски продолжились в других регионах.