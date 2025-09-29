«Сталкер» — кино с невероятно сильной визуальной атмосферой. Особое впечатление создают места, где снимался фильм: промзоны, заброшенные здания, пустынные пейзажи. Многие из них существуют и сегодня. Поклонники картины до сих пор находят их на карте. В статье мы пройдемся по ключевым локациям «Сталкера» и посмотрим, как они выглядят сейчас.
Места, локации, где снимали фильм «Сталкер»
В 1979 году Андрей Тарковский представил миру одну из самых загадочных и влиятельных картин в истории кино — «Сталкер». Это философская фантастическая притча по мотивам повести братьев Стругацких «Пикник на обочине». В главных ролях снялись Александр Кайдановский, Анатолий Солоницын, Николай Гринько и Алиса Фрейндлих.
Сюжет переносит зрителя в таинственную Зону, возникшую после падения метеорита. По легенде, где-то внутри скрыта Комната, исполняющая заветные желания. К ней отправляются Писатель и Профессор вместе со своим проводником — Сталкером. Их путь становится не столько дорогой сквозь опасности, сколько духовным поиском и проверкой собственных истин.
Не меньшую роль, чем философские диалоги и игра актеров, сыграли реальные места съемок. Тарковский тщательно подбирал локации — заброшенные заводы, полуразрушенные гидросооружения и природные пейзажи, которые сами по себе выглядели как декорации.
Рассмотрим, в каких локациях проходили съемки.
Окрестности города Исфра в Таджикистане
Изначально Тарковский планировал снимать Зону в предгорьях Тянь-Шаня рядом с городом Исфра: режиссера привлекали пустынные, «лунные» пейзажи и руины старых горнорудных объектов — в некоторых описаниях речь идет даже об «старой китайской шахте» и прилегающей к ней железной дороге, которые выглядели как готовая декорация для фильма.
Однако накануне съемок регион пострадал от сильного землетрясения. Работать на месте стало небезопасно — по разным свидетельствам стихийное бедствие разрушило инфраструктуру и сделало логистику и размещение съемочной группы практически невозможными. В результате от замысла с таджикской локацией пришлось отказаться.
Некоторые исследователи и участники съемочной команды отмечали, что кадры с предварительных выездов в Таджикистан либо утеряны, либо остались в ограниченном числе, поэтому образ «таджикской Зоны» в воспоминаниях коллег во многом перемежается рассказами о гибели и опасностях в регионе. После отмены таджикской части съемки были перенесены в Эстонию и другие места, где и был реализован главный визуальный образ фильма.
Запорожье
Во время поисков «натуры» для Зоны съемочная группа действительно обследовала и промышленную окраину Запорожья — карьеры, шлаковые отвалы и территории рядом с металлургическими предприятиями, которые внешне соответствовали постапокалиптическому образу, необходимому Тарковскому.
Однако промышленные районы СССР в 1970-е годы нередко отличались высокой степенью техногенного загрязнения, и по некоторым свидетельствам состояние площадок вызывало опасения у участников экспедиций: работать в непосредственной близости от действующих или заброшенных заводов было рискованно для здоровья и логистически неудобно. Из-за этих и сопутствующих причин (как и из-за проблем с другими первоначальными локациями) Запорожье не стало основной площадкой для съемок, а поиски продолжились в других регионах.
Эстония
Когда планы съемок в Исфаре и других местах Таджикистана провалились, Тарковскому пришлось искать натуру в Прибалтике. Эстония стала основным регионом, где были реализованы идеи визуальной «Зоны».
Главной локацией стала старая гидроэлектростанция на реке Ягала, примерно в 25 километрах от Таллина. Построенная еще в довоенные годы, она была разрушена во время Второй мировой войны и так и осталась в руинах. Заброшенные корпуса, полуразрушенные стены и затопленные помещения идеально передавали ощущение постапокалиптического пространства. Рядом находилась еще одна электростанция и плотина, тоже использованные в съемках.
Не меньшую роль сыграла сама река. В 1970-е годы воды Ягалы были загрязнены выбросами близлежащей бумажной фабрики, поэтому камера фиксировала мрачную пену и ржаво-желтые разводы на воде. Этот эффект, хоть и опасный для здоровья, стал частью зловещей атмосферы фильма.
Помимо Ягалы, съемки проходили и в самом Таллине. Использовались помещения старой городской электростанции — сегодня это культурный центр «Kultuurikatel». Камеры заглядывали и в индустриальный район Ротерманна, где находились здания химического завода «Flora». Некоторые эпизоды снимались в Маарду и в районе Ласнамяэ, где сочетались индустриальные постройки и пустынные пространства.
Москва, район Загородного шоссе
Финальные сцены «Сталкера» снимались в Москве, в районе Загородного шоссе. Здесь был отснят эпизод, где Сталкер несет на руках свою дочь. Отсюда же открывается индустриальный пейзаж, видимый из двери бара: трубы, рельсы и промышленные корпуса создают суровый фон, подчеркивающий контраст с таинственной и тревожной Зоной.
Павильон «Мосфильма»
Не все сцены «Сталкера» снимались на натуре. Значительная часть работы проходила в павильонах киностудии «Мосфильм» в Москве. Именно здесь художники-постановщики создали самые знаковые интерьеры фильма.
В павильоне была построена Комната, исполняющая желания — пространство с неровным полом и странными холмиками, которое стало кульминацией всего путешествия. Там же воссоздали интерьер бара, где герои встречаются со Сталкером, и квартиру главного героя с его женой и больной дочерью.
Интересные факты о фильме «Сталкер»
«Сталкер» Андрея Тарковского — картина с богатой историей. Режиссер тщательно подходил к каждому этапу работы: сценарий многократно перерабатывался, а съемки и подбор актёров проходили с максимальной внимательностью.
Ниже собраны самые любопытные факты о создании культового фильма.
Фильм стал последней картиной Тарковского, снятой в СССР.
Сценарий перерабатывался восемь или девять раз — Тарковский постоянно настаивал на переделках и тщательно выбирал материал.
Изначально режиссер хотел видеть в роли жены Сталкера свою супругу Ларису, но оператор Георгий Рерберг пригласил на пробы Алису Фрейндлих, которая и получила роль.
Тарковский приглашал актеров точечно, подбирая их исключительно под конкретные роли: Сталкер — Александр Кайдановский, Профессор — Николай Гринько, Писатель — Анатолий Солоницын.
Фильм переснимался три раза: первые материалы оказались бракованными, а несколько тысяч метров пленки в лаборатории «Мосфильма» были утеряны по халатности персонала.
Культовую картину снимали на дефицитную пленку Kodak, и при проявке также было испорчено несколько тысяч метров материала.
В 1980 году «Сталкер» получил приз экуменического (христианского) жюри на Каннском кинофестивале.