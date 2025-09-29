Ричмонд
«А Малыш-то вырос!»: Михаил Полицеймако поздравил сына с 24-летием

Актер трогательно обратился к наследнику в личном блоге

Михаил Полицеймако публично поздравил сына Никиту с 24-летием. Актер опубликовал в личном блоге совместное фото с наследником и трогательно обратился к нему.

Михаил Полицеймако с сыном Никитой, фото: соцсети
«А Малыш-то вырос! А Карлсон не молодеет! Сын! Красава! С днем рождения! Побед, ролей, всего, что хочешь!» — написал Полицеймако.

Сын актера пошел по его стопам. Никита окончил Щукинское театральное училище, а после учебы устроился в Театр Сатиры.

В своем блоге Никита отреагировал на поздравления от близких и коллег. Он поделился видео, на котором едет верхом на лошади. В ролике Никита говорит: «Добрый вечер, дорогие друзья! Если вы хотите знать, как я себя чувствую — я на коне!».

Данное видео сын знаменитости сопроводил постом: «Сегодня мне 24 года. Люблю свою семью. Люблю жизнь. Люблю людей. Я не подведу. Только вперед!».

Напомним, Никита родился в 2001 году в первом браке Михаила Полицеймако с актрисой Ольгой Лысак. Во втором браке с Ларисой Муратовой у актера родились три дочери: Эмилия, София и Мария.