Михаил Полицеймако публично поздравил сына Никиту с 24-летием. Актер опубликовал в личном блоге совместное фото с наследником и трогательно обратился к нему.
«А Малыш-то вырос! А Карлсон не молодеет! Сын! Красава! С днем рождения! Побед, ролей, всего, что хочешь!» — написал Полицеймако.
Сын актера пошел по его стопам. Никита окончил Щукинское театральное училище, а после учебы устроился в Театр Сатиры.
В своем блоге Никита отреагировал на поздравления от близких и коллег. Он поделился видео, на котором едет верхом на лошади. В ролике Никита говорит: «Добрый вечер, дорогие друзья! Если вы хотите знать, как я себя чувствую — я на коне!».
Данное видео сын знаменитости сопроводил постом: «Сегодня мне 24 года. Люблю свою семью. Люблю жизнь. Люблю людей. Я не подведу. Только вперед!».
Напомним, Никита родился в 2001 году в первом браке Михаила Полицеймако с актрисой Ольгой Лысак. Во втором браке с Ларисой Муратовой у актера родились три дочери: Эмилия, София и Мария.