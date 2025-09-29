Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В сети появились снимки Аны де Армас без макияжа и фотошопа

Актрису запечатлели после тренировки

В сети появились снимки кубино-испанской актрисы Аны де Армас без макияжа и фотошопа. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Ана де Армас
Ана де АрмасИсточник: Legion-Media.ru

37-летнюю возлюбленную актера Тома Круза запечатлели после тренировки в спортзале, когда она направлялась к припаркованному автомобилю. Звезда предстала перед камерой в черном костюме, который состоял из спортивного топа и легинсов.

При этом она убрала волосы от лица и отказалась от макияжа, продемонстрировав естественную внешность.

В июле пользователи сети уличили актрису в насмешке над бывшей женой Тома Круза австралийской актрисой Николь Кидман из-за снимков без фотошопа.