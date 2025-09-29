Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Галь Гадот снялась в прозрачном топе и трусах

Израильская актриса Галь Гадот снялась в откровенном виде
Галь Гадот / фото: соцсети
Галь Гадот / фото: соцсети

Израильская актриса, модель и посол доброй воли Организации Объединенных Наций (ООН) Галь Гадот снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 107 миллионов подписчиков. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

40-летняя звезда фильма «Чудо-женщина» предстала на размещенных кадрах, сидя на стуле. Она позировала в прозрачном белом топе без рукавов. При этом артистка не надела бюстгальтер, и сквозь ткань просвечивала ее обнаженная грудь.

В то же время знаменитость примерила черные трусы, уложила волосы в гладкий пучок и отказалась от макияжа.

Ранее в сентябре Галь Гадот также опубликовала фото в белом купальнике.