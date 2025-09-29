Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Ксения Алферова снялась со своей 103-летней бабушкой в кофейне

Актриса Ксения Алферова поделилась редкими кадрами с бабушкой
Ксения Алферова снялась со своей 103-летней бабушкой в кофейне
Ксения Алферова снялась со своей 103-летней бабушкой в кофейнеИсточник: www_gazeta_ru

Актриса, телеведущая Ксения Алферова показала свою бабушку по материнской линии. Артистка позировала со 103-летней Ксенией Архиповной в кофейне и поделилась кадрами в соцсетях.

«Всем передаем привет и добрые пожелания от двух Ксень. Решили попить кофейку, посидеть, на людей поглядеть и себя показать», — отметила звезда.

Знаменитость отмечала в соцсетях, что бабушка, несмотря на свой возраст, ведет достаточно активный образ жизни — она часто гуляет, устраивает семейные праздники, а также следит за собой. По словам актрисы, Ксения Архиповна по-прежнему любит наряжаться. Звезда отмечала, что многому учится у родственницы и старается проводить с ней как можно больше времени, впитывая ее мудрость.

Ксения Архиповна прошла Великую Отечественную войну: первые годы она работала на оборонном заводе в Новосибирске, а потом стала радисткой. Телеведущая рассказывала в личном блоге, что бабушка сопровождала самолеты через линию фронта и всегда молилась об их возвращении. В мирное время женщина получила юридическое образование, вышла замуж и родила двух дочерей: Татьяну и Ирину, которая в 2007 году получила звание народной артистки России.

Ранее Ксения Алферова снялась в купальнике.