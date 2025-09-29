Ксения Алферова снялась со своей 103-летней бабушкой в кофейне

Актриса, телеведущая Ксения Алферова показала свою бабушку по материнской линии. Артистка позировала со 103-летней Ксенией Архиповной в кофейне и поделилась кадрами в соцсетях.
«Всем передаем привет и добрые пожелания от двух Ксень. Решили попить кофейку, посидеть, на людей поглядеть и себя показать», — отметила звезда.
Знаменитость отмечала в соцсетях, что бабушка, несмотря на свой возраст, ведет достаточно активный образ жизни — она часто гуляет, устраивает семейные праздники, а также следит за собой. По словам актрисы, Ксения Архиповна по-прежнему любит наряжаться. Звезда отмечала, что многому учится у родственницы и старается проводить с ней как можно больше времени, впитывая ее мудрость.
Ксения Архиповна прошла Великую Отечественную войну: первые годы она работала на оборонном заводе в Новосибирске, а потом стала радисткой. Телеведущая рассказывала в личном блоге, что бабушка сопровождала самолеты через линию фронта и всегда молилась об их возвращении. В мирное время женщина получила юридическое образование, вышла замуж и родила двух дочерей: Татьяну и Ирину, которая в 2007 году получила звание народной артистки России.
