В середине 1990-х семейная комедия «Двое: я и моя тень» с сестрами Олсен стала любимым фильмом миллионов зрителей. В картине сыграла и Джейн Сиббетт — актриса с яркой харизмой, уже знакомая публике по сериалу «Друзья», где она исполнила роль бывшей жены Росса. Десятилетия спустя имя Сиббетт все реже звучит в Голливуде. Где же сейчас актриса и чем она занимается?
Всплеск популярности в 90-е
До выхода «Двое: я и моя тень» Джейн Сиббетт успела зарекомендовать себя в американских ситкомах и драматических сериалах. Она начинала карьеру с работы в мыльной опере «Санта-Барбара» и быстро привлекла внимание своей выразительной игрой. Настоящая популярность пришла благодаря ситкому «Друзья», где она играла Кэрол, первую жену Росса Геллера.
Роль в «Двое: я и моя тень» стала для Сиббетт шагом в большое кино. Ее героиня, красивая и капризная невеста отца главных героинь. Именно она была по их мнению главным препятствием к семейному счастью. Этот проект закрепил за актрисой образ интеллигентной, обаятельной женщины, идеально подходящей для семейных фильмов.
Дальнейшая карьера на телевидении
После середины 90-х Джейн активно снималась в телесериалах. Она появлялась в эпизодах популярных шоу, включая «Сабрина — маленькая ведьма», «Джамп-стрит, 21», «Мэтлок» и «Няня». Несмотря на то, что ее роли не были главными, она оставалась узнаваемой фигурой на телевидении.
Особое место занимают телевизионные фильмы и драмы, где актриса могла раскрыться в более серьезных амплуа. В этих проектах она показывала, что умеет не только смешить зрителя, но и создавать глубокие эмоциональные образы.
Почему она отошла от Голливуда
Со временем Сиббетт все реже принимала предложения сниматься. Голливудские студии отдавали предпочтение более молодым актрисам, и Джейн, как и многие ее коллеги по цеху, оказалась на периферии киноиндустрии. Но она никогда не исчезала полностью и продолжала работать в независимых проектах.
Помимо актерской профессии, Джейн увлеклась продюсированием. Она участвовала в создании документальных проектов, связанных с духовными практиками и психологией. Такой выбор показал, что ее интересы давно вышли за рамки традиционного Голливуда.
Личная жизнь и семья
В 1989 году Сиббетт вышла замуж за продюсера Карри Брэндэна, от которого у нее трое детей. Несмотря на развод в 2016 году, актриса сохранила хорошие отношения с бывшим мужем и сумела выстроить теплые отношения с детьми. Для нее семья всегда оставалась на первом месте.
Поклонники отмечают, что именно семейные ценности во многом определили ее карьерные решения. Она предпочла отказаться от постоянной гонки за ролями, чтобы быть ближе к детям и заниматься тем, что приносило ей внутреннее удовлетворение.
Где она сейчас
Сегодня Джейн Сиббетт редко появляется в кино, но остается публичной фигурой. Она ведет соцсети, где делится мыслями о духовном росте, отношениях и жизни после славы. Ее публикации находят отклик у тысяч подписчиков, которым близка тема гармонии и поиска себя.
Иногда она соглашается на небольшие актерские проекты или озвучку, но ее приоритеты давно сместились. Сиббетт говорит, что сейчас чувствует себя счастливой именно потому, что выбрала путь, соответствующий ее внутреннему миру.