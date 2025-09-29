В середине 1990-х семейная комедия «Двое: я и моя тень» с сестрами Олсен стала любимым фильмом миллионов зрителей. В картине сыграла и Джейн Сиббетт — актриса с яркой харизмой, уже знакомая публике по сериалу «Друзья», где она исполнила роль бывшей жены Росса. Десятилетия спустя имя Сиббетт все реже звучит в Голливуде. Где же сейчас актриса и чем она занимается?