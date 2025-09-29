Никита Высоцкий объяснил выбор актеров на роли в фильме «Август»

«Это самостоятельная работа совершенно, она не связана с теми картинами, которые были прежде. Это картина о людях, которые идут к истине. Одно из названий романа у Богомолова — “Момент истины”, еще его знают как “В августе сорок четвертого”. Мне нравится “Момент истины”. Люди, которые идут к истине, это главное в этой истории. Что касается достоверности работы актеров, я не буду сравнивать, но они, мне кажется, хороши. И не только трое главных, но и Роман Мадянов, это его последняя работа. Даня Воробьев и другие. Актеры очень востребованные, очень яркие, очень талантливые», — добавил он.