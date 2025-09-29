Никита Высоцкий объяснил выбор актеров на роли в фильме «Август»

Режиссер Никита Высоцкий в беседе с aif.ru признался. что ему нравится актерский состав «Августа» не меньше, чем у ленты «В августе 44-го…» Михаила Пташука
«Мне очень нравятся наши актеры, не меньше, чем актеры из той картины. Вот, и ведь выбор актеров — это очень важно. Герой — это идея, как говорил Аристотель. Поскольку у нас немного другой подход, другие смыслы в картине, и актеры должны быть другими. Делать копию Миронова, по-моему, вообще безнадежно, даже замечательному актеру Сергею Безрукову. Зачем с ним соревноваться? Он делал свое. Так же, как и Кологривый, так же, как и Табаков. Они делали свое. Мне кажется, они убедительны», — объяснил Высоцкий.
Режиссер подчеркнул, что «Август» не связан с картинами, которые были раньше.
«Это самостоятельная работа совершенно, она не связана с теми картинами, которые были прежде. Это картина о людях, которые идут к истине. Одно из названий романа у Богомолова — “Момент истины”, еще его знают как “В августе сорок четвертого”. Мне нравится “Момент истины”. Люди, которые идут к истине, это главное в этой истории. Что касается достоверности работы актеров, я не буду сравнивать, но они, мне кажется, хороши. И не только трое главных, но и Роман Мадянов, это его последняя работа. Даня Воробьев и другие. Актеры очень востребованные, очень яркие, очень талантливые», — добавил он.
Высоцкий отметил, что во время работы над фильмом у наследников Богомолова возник ряд вопросов, «случались обсуждения, и даже требования некоторые были со стороны наследников», но все было решено.
Фильм «Август», снятый по роману Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого» («Момент истины»), вышел в прокат 25 сентября. Это третья экранизация произведения.