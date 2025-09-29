Бразильская модель опубликовала редкие кадры с сыном от Венсана Касселя

Бразильская модель Нара Баптиста опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкие кадры с сыном от голливудского актера Венсана Касселя. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Знаменитость показала, как восьмимесячный Каэтано приобщается к миру музыки. Мальчик учился играть на бубне.
7 января 2025 года модель родила сына Каэтано от Касселя. Для Баптисты мальчик стал первым ребенком, а для актера — четвертым. У него есть двое детей от коллеги Моники Беллуччи: 21-летняя Дева и 15-летняя Леони. Супруги состояли в браке почти 14 лет, и в 2013 году развелись без скандалов и публичных заявлений. Звезда никогда не препятствовала общению дочерей с отцом. А также Кассель воспитывает шестилетнюю девочку Амазони от модели Тины Кунаки, с которой расстался в 2023 году. Экс-супруги еще не показывали ребенка поклонникам.
Об отношениях актера с Баптистой стало известно в 2023 году. В сети раскритиковали Касселя за роман с девушкой, которая на 30 лет его моложе, однако пара не реагировали на хейт. Поклонники предполагали, что влюбленность артиста скоро пройдет и он расстанется с девушкой, но этого не произошло.
Ранее возлюбленная Венсана Касселя снялась в бикини с актером.