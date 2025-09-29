51-летняя жена Райана Гослинга снялась в образе «офисной сирены»

Знаменитости вместе уже больше 13 лет — со времени съемок фильма «Место под соснами» в 2011 году. У супругов двое дочерей. О том, что свадьба артистов, возможно, состоялась, стало известно в 2022 году, когда Мендес показала тату на запястье с надписью de Gosling — поклонники усмотрели в этом вероятность смены фамилии. В 2024 году в интервью The Times актриса рассказывала, что хотела бы работать только с мужем.