Актриса из сериала «Метод» снялась на руках у 15-летнего сына

Звезда родила первенца от Константина Парфенова, с которым познакомилась в отпуске на море. А в 2012 году у пары появились дочь Вероника. Актриса признавалась в интервью, что беременности и восстановление после родов дались ей непросто. Артистка впервые «познакомилась» с мигренью, которая не давала ей возможности нормально жить. Николаева боролась с приступами головной боли с помощью безуглеводной диеты, и, по словам знаменитости, ей помог этот способ.