Актриса из сериала «Метод» снялась на руках у 15-летнего сына

Актриса Елена Николаева запрыгнула на руки к своему сыну. 15-летний Артемий согласился сняться с матерью и разрешил ей выложить фото в соцсетях. Артистка поделилась редким кадром с подростком в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Звезда родила первенца от Константина Парфенова, с которым познакомилась в отпуске на море. А в 2012 году у пары появились дочь Вероника. Актриса признавалась в интервью, что беременности и восстановление после родов дались ей непросто. Артистка впервые «познакомилась» с мигренью, которая не давала ей возможности нормально жить. Николаева боролась с приступами головной боли с помощью безуглеводной диеты, и, по словам знаменитости, ей помог этот способ.
В 2019 году актриса публично заявила, что развелась с мужем. Звезда российских сериалов не стала называть причины расставания, отмечая, что это не нужно никому из членов семьи. Позже Елена призналась, что у нее появился возлюбленный, но его имя она не собирается раскрывать.
Знаменитость подчеркивала в интервью, что дети стали ее смыслом жизни. По признанию Николаевой, она живет ради сына и дочери и все делает для их благополучия.
Ранее Елена Николаева рассказала о столкновении со стаей бездомных собак.