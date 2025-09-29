Поведение Бритни Спирс поставило под угрозу съемки байопика о ее жизни

Съемки биографического фильма о Бритни Спирс вновь оказались под угрозой срыва. На этот раз причиной стали постоянные вмешательства певицы в процесс работы над сценарием. Звезда регулярно вносит изменения в сюжет, стремясь контролировать свою историю.
Хотя это желание вполне объяснимо и естественно, но оно создает серьезные проблемы для всей съемочной группы. Продюсеры и сценаристы сталкиваются с трудностями из-за отсутствия у певицы опыта работы с подобными проектами. Ее частые правки и предложения приводят к постоянным изменениям в сценарии и задержкам в производстве.
Ситуация накалилась до такой степени, что студия Universal всерьез рассматривает возможность закрытия проекта.
«Universal продемонстрировала готовность отказаться от проблемного процесса разработки, что они и сделали ранее с биографическим фильмом о Мадонне», — сообщает источник.
Ранее сообщалось, что Бритни Спирс заперлась дома и не отвечает на звонки.