Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Актер Илья Дель рассказл, что упал с высоты во время выполнения трюка

Артист раскрыл обстоятельства падения с высоты 17 сентября
Илья Дель
Илья ДельИсточник: Legion-Media.ru

Актер Театра имени Ленсовета, звезда фильмов «Цой» и «Пророк. История Александра Пушкина» Илья Дель заявил, что упал с высоты во время подготовки к роли в кино. Его цитирует KP.RU.

По словам артиста, он выполнял трюк, который до этого делал уже много раз. Дель перепрыгивал на балкон из окна третьего этажа, а затем спускался вниз по выступу стены.

«В этот раз кирпичик выскочил из стены, и я с ним полетел на асфальт», — пояснил он.

Актер уточнил, что после инцидента перенес одну операцию и надеется вернуться на сцену театра через несколько месяцев.

17 сентября сообщалось, что Дель попал в реанимацию после падения. В связи с травмой актера учреждение заменяет ближайшие постановки, в которых он задействован. На следующий день стало известно, что артиста прооперировали в больнице Санкт-Петербурга.

До этого, 12 апреля, Дель попал в больницу после ссоры с подругой. Между 40-летним актером и его 26-летней сожительницей произошел конфликт, в ходе которого он получил ножевые ранения в грудь и руку. Позже Дель назвал произошедшее обычной ссорой двух влюбленных людей.