Актер Илья Дель рассказл, что упал с высоты во время выполнения трюка

До этого, 12 апреля, Дель попал в больницу после ссоры с подругой. Между 40-летним актером и его 26-летней сожительницей произошел конфликт, в ходе которого он получил ножевые ранения в грудь и руку. Позже Дель назвал произошедшее обычной ссорой двух влюбленных людей.