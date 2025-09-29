Ричмонд
Актер Андрей Мерзликин публично поздравил дочь с 17-летием
Актер Андрей Мерзликин показал поклонникам свою старшую дочь. Звезда «Бумера» поздравил Серафиму с 17-летием и поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) семейными кадрами с именинницей. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«С днем рождения, родная! Вот и 17. Люблю тебя и восхищаюсь тобой, твоей наблюдательностью и пониманием жизни, пониманием людей», — признался артист.

У знаменитости четверо детей от психолога Анны Осокиной (в девичестве. — «Газета.Ru»), которая потом стала его пиар-менеджером. Помимо Серафимы, они воспитывают 18-летнего первенца Федора, 14-летнюю дочь Евдокию и 9-летнего сына Макара.

15 июня 2025 года стало известно, что звезда «Бумера» подал иск о расторжении брака. Тогда же начали появляться слухи о неверности актера. Ему приписали роман с несколькими коллегами, с которыми он снимался в последнее время, а также появлялся на светских мероприятиях. Однако позже сама Мерзликина опровергла эти домыслы, назвав экс-супруга честным и порядочным мужчиной. В День семьи, любви и верности бывшая пара получила официальные документы о разводе после 19 лет брака.

Актер признавался в интервью, что всегда хотел большую семью, и он благодарен экс-жене за осуществление этой мечты.

Ранее бывшая жена звезды «Бумера» снялась со взрослыми дочерьми от актера.