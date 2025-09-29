Марго Робби о переживаниях из-за карьеры: «Каждый раз схожу с ума»

Голливудская актриса Марго Робби призналась, что переживает из-за завершения карьеры. Ее слова приводит издание Daily Mail.
«Бывало ли такое, что я считала, что у меня все под контролем? Нет, каждый раз я думаю: “О, Боже, все это отберут, я больше не смогу работать, это последний проект”. Теряю веру в себя, задаюсь вопросом, что я делаю. Я каждый раз схожу с ума. Я много переживаю, это точно», — призналась Робби.
Актриса добавила, что из-за страха потерять проекты в Голливуде ей пришлось отказаться от использования родного австралийского акцента в фильмах.
В сентябре знаменитость удивила фанатов экстремальным похудением после родов. Актриса продемонстрировала фигуру на премьере фильма «Большое смелое красивое путешествие». Она вышла на публику в «голом» платье из кристаллов с цветком на спине. Образ дополнили стринги, артистка при этом отказалась от бюстгальтера. Волосы ей уложили в аккуратный высокий пучок и сделали вечерний макияж с коралловой помадой.
Недавно журналисты Daily Mail обратили внимание, что в соцсетях появился тренд, где девушки стали зацикливаться на своем теле и пытаться похудеть нездоровыми способами после просмотра новых фотографий Марго Робби. Так, например, некоторые поклонницы актрисы выкладывают ролики, в которых сообщают, что теперь их рацион состоит из «воздуха или льда».
Ранее Марго Робби рассказала о влюбленности в Роберта Паттинсона.