Высоцкий рассказал о претензиях наследников Богомолова к фильму «Август»

«Это были рабочие вопросы, и они были все решены с взаимным уважением и с пониманием и с их стороны, и с нашей стороны. Многое было учтено. Во время работы случались обсуждения, и даже требования некоторые были со стороны наследников, со стороны вдовы Богомолова. В основном этими моментами она занимается. Она человек очень серьезный, очень последовательный, очень принципиальный. Но как-то все было решено», — объяснил он.