Высоцкий рассказал о претензиях наследников Богомолова к фильму «Август»

Режиссер Никита Высоцкий рассказал, что у наследников Богомолова возникли вопросы по фильму «Август»

Во время работы над фильмом «Август» по роману Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого» («Момент истины») возникли некоторые вопросы со стороны семьи писателя. Как отметил в разговоре с aif.ru режиссер Никита Высоцкий, все они были решены.

«Это были рабочие вопросы, и они были все решены с взаимным уважением и с пониманием и с их стороны, и с нашей стороны. Многое было учтено. Во время работы случались обсуждения, и даже требования некоторые были со стороны наследников, со стороны вдовы Богомолова. В основном этими моментами она занимается. Она человек очень серьезный, очень последовательный, очень принципиальный. Но как-то все было решено», — объяснил он.

Высоцкий подчеркнул, что вышедший в прокат 25 сентября «Август» неправильно считать ремейком «В августе 44-го…» Михаила Пташука. По его словам, новый фильм — «это экранизация, в каких-то моментах отступающая от Богомолова».