Высоцкий рассказал о претензиях наследников Богомолова к фильму «Август»

Во время работы над фильмом «Август» по роману Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого» («Момент истины») возникли некоторые вопросы со стороны семьи писателя. Как отметил в разговоре с aif.ru режиссер Никита Высоцкий, все они были решены.
«Это были рабочие вопросы, и они были все решены с взаимным уважением и с пониманием и с их стороны, и с нашей стороны. Многое было учтено. Во время работы случались обсуждения, и даже требования некоторые были со стороны наследников, со стороны вдовы Богомолова. В основном этими моментами она занимается. Она человек очень серьезный, очень последовательный, очень принципиальный. Но как-то все было решено», — объяснил он.
Высоцкий подчеркнул, что вышедший в прокат 25 сентября «Август» неправильно считать ремейком «В августе 44-го…» Михаила Пташука. По его словам, новый фильм — «это экранизация, в каких-то моментах отступающая от Богомолова».