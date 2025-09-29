«Домовенок Кузя 3» выйдет в кинотеатрах весной 2027 года

Вторая часть франшизы появится в кинотеатрах годом ранее — 19 марта 2026 года. По сюжету сиквела, домовенок Кузя живет с Наташей и ее семьей, а Баба Яга перебирается в их мир и становится неожиданной помощницей для окружающих. Однако спокойствие героев нарушает появление девочки-домовенка Тихони и Кощея, обладающего магическим артефактом — иглой, вокруг которой и разворачиваются основные события. Картину поставил режиссер Виктор Лакисов, снявший и первый фильм, релиз которого состоялся в декабре 2024 года. По данным ЕАИС, дебютная лента собрала в прокате свыше 1 млрд рублей.