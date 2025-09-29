Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили съемки сериала «Гарри Поттер»

Ричмонд
Принц Уильям и Кейт Миддлтон пришли с детьми на съемки сериала о Гарри Поттере
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьмиИсточник: Legion-Media

Принц Уильям и Кейт Миддлтон вместе с детьми посетили съемки нового сериала «Гарри Поттер». Об этом сообщает издание Daily Mail.

Супруги привели принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи на съемочную площадку проекта 19 сентября. Члены королевской семьи встретились с актерским составом, включая 11-летнего актера Доминика Маклафлина, который играет роль молодого волшебника Гарри Поттера. По информации журналистов, они присутствовали во время съемок некоторых сцен сериала. Также сообщалось, что принц Луи покатался на поезде «Хогвартс-экспресс».

«Это было так здорово! Кейт и дети познакомились с юными актерами и режиссером прямо на площадке. Съемки там длились всего одну ночь, так что это была поистине волшебная возможность», — заявил инсайдер издания.

Премьера сериала по «Гарри Поттеру» от HBO запланирована на начало 2027 года. Шоу будет состоять из семи сезонов, в соответствии с количеством романов в цикле. Роли Гарри, Рона и Гермионы исполнят молодые актеры Доминик Маклафлин, Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон.

Ранее сообщалось, что в сериале по «Гарри Поттеру» Волан-де-Морта может сыграть женщина.