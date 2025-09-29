Для Эшрефа конец сезона стал настоящим испытанием. После похищения он так и не смог встать во главе «Сирот». Но куда важнее оказалось его решение пожертвовать собой ради Нисан: он сознательно взял на себя вину за убийство и отправился в тюрьму. При этом Эшреф сделал все, чтобы защитить возлюбленную от опасного мира, — даже признался, что любит лишь свою давнюю мечту Руйю. В тюремной камере он остался один на один с собой, продолжая хранить в сердце чувства к Нисан, что символично подчеркнуло его рисунок портрета девушки.