Кеосаян в интервью до болезни рассказал, как изменился за последние годы

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян в своем последнем интервью до болезни рассказал, что кардинально изменился за последние годы, в том числе благодаря своей супруге Маргарите Симоньян.
Незадолго до своей болезни Кеосаян дал интервью Борису Корчевникову в программе «Судьба человека». Этот выпуск вышел в эфир телеканала «Россия-1» в воскресенье.
«Я совершенно кардинальным образом, мне кажется, изменился… но, я думаю, с точки зрения меня десятилетней давности, не говоря уже о пятнадцатилетней давности, я изменился. Но тут еще и благодаря Маргарите (Симоньян — ред.), конечно, потому что она глубоко, как мне кажется, воцерковленный человек, и есть какие-то вещи, с которыми ты не поспоришь, и так лучше и для души делать, и для себя, и для окружающих», — сказал Кеосаян в интервью Корчевникову.
Также в ходе программы Кеосаян поделился историей отношений с Симоньян, отметив, что их свадьба в марте 2022 года была «актом против грусти».
«Я больше хотел заключения брака, Рита — меньше. А потом началась СВО. И это (свадьба — ред.) в марте, тогда мы что-то переглянулись, я сказал — ну давай, столько всякого негатива сейчас, давай-ка поженимся. И она говорит — давай. Это был наш акт против грусти какой-то», — поделился Кеосаян.
В пятницу главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа — Тиграна Кеосаяна. Он пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме. Позднее Симоньян анонсировала эфир последнего интервью Кеосаяна программе «Судьба человека», запись которого была сделана незадолго до болезни кинорежиссера.