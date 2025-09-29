Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Кеосаян в интервью до болезни рассказал, как изменился за последние годы

Кеосаян рассказал, что кардинально изменился за последние годы благодаря супруге
Тигран Кеосаян
Тигран КеосаянИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян в своем последнем интервью до болезни рассказал, что кардинально изменился за последние годы, в том числе благодаря своей супруге Маргарите Симоньян.

Незадолго до своей болезни Кеосаян дал интервью Борису Корчевникову в программе «Судьба человека». Этот выпуск вышел в эфир телеканала «Россия-1» в воскресенье.

«Я совершенно кардинальным образом, мне кажется, изменился… но, я думаю, с точки зрения меня десятилетней давности, не говоря уже о пятнадцатилетней давности, я изменился. Но тут еще и благодаря Маргарите (Симоньян — ред.), конечно, потому что она глубоко, как мне кажется, воцерковленный человек, и есть какие-то вещи, с которыми ты не поспоришь, и так лучше и для души делать, и для себя, и для окружающих», — сказал Кеосаян в интервью Корчевникову.

Также в ходе программы Кеосаян поделился историей отношений с Симоньян, отметив, что их свадьба в марте 2022 года была «актом против грусти».

«Я больше хотел заключения брака, Рита — меньше. А потом началась СВО. И это (свадьба — ред.) в марте, тогда мы что-то переглянулись, я сказал — ну давай, столько всякого негатива сейчас, давай-ка поженимся. И она говорит — давай. Это был наш акт против грусти какой-то», — поделился Кеосаян.

В пятницу главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа — Тиграна Кеосаяна. Он пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме. Позднее Симоньян анонсировала эфир последнего интервью Кеосаяна программе «Судьба человека», запись которого была сделана незадолго до болезни кинорежиссера.