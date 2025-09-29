Голливудский актер Киран Калкин станет отцом в третий раз. Об этом сообщает издание People.
Артист и его супруга Джазз Чартон появились на премьере мюзикла «В ожидании Годо», которая состоялась 28 сентября в Нью-Йорке. На мероприятии знаменитости объявили о предстоящем пополнении в семье. Жена актера надела бежевое облегающее платье, подчеркнувшее ее округлившийся живот. Артист предпочел серый полосатый свитер и черные брюки.
Киран Калкин и Джазз Чартон состоят в браке с 2013 года. У влюбленных есть двое детей: дочь Кинзи Су и сын Уайлдер Вулф.
В 2024 году жена актера пошутила, что обещает ему родить третьего ребенка, если он выиграет премию «Оскар». В 2025-м Кирану Калкину вручили награду за победу в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в фильме «Настоящая боль».
В декабре прошлого года брат Маколея Калкина объяснил, почему запрещает детям смотреть «Один дома».
«Там есть слишком страшные моменты. Трехлетнего ребенка может испугать сцена с тарантулом, в конце есть парень, который сказал: “Я откушу тебе все пальцы”», — говорит он.
Однако, отметил он, они с женой могут показать детям фильм, ставший прорывным в кинокарьере их дяди, в этом или следующем году.
Ранее стало известно, что Киран Калкин сыграет Цезаря Фликермана в приквеле «Голодных игр».