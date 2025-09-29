Глафира Тарханова заявила о проблемах в семье: «Невозможно быть равнодушным»

«У меня непростые дни… Много задач, требующих внимания, сразу в нескольких областях, в основном личного, семейного характера. Пожалуй, решение проблем родных отнимает больше сил, энергии и нервов, чем любая работа, потому что в этом невозможно быть равнодушным, не хочется портить отношения, хотя иногда возникает ощущение, что это жизненно необходимо. Но нет, я предпочитаю гуманные способы, цивилизованное решение проблем. Еще немного, и надеюсь, все нормализуется», — поделилась знаменитость, не раскрывая подробностей.