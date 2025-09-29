Глафира Тарханова заявила о проблемах в семье: «Невозможно быть равнодушным»

Актриса Глафира Тарханова заявила о проблемах в семье. Звезда призналась подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что их решение дается ей тяжело. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Артистка старается не испортить отношения с родственниками, ища разные подходы к ним.
«У меня непростые дни… Много задач, требующих внимания, сразу в нескольких областях, в основном личного, семейного характера. Пожалуй, решение проблем родных отнимает больше сил, энергии и нервов, чем любая работа, потому что в этом невозможно быть равнодушным, не хочется портить отношения, хотя иногда возникает ощущение, что это жизненно необходимо. Но нет, я предпочитаю гуманные способы, цивилизованное решение проблем. Еще немного, и надеюсь, все нормализуется», — поделилась знаменитость, не раскрывая подробностей.
Тарханова замужем за актером Малого театра Алексеем Фаддеевым, они познакомились в 2005 году на съемочной площадке триллера «Главный калибр» и уже через полгода поженились. Пара воспитывает четверых сыновей и дочь. Артистка рожала детей в присутствии мужа. Фаддеев признавался журналистам, что после партнерских родов у него не было проблем с влечением к супруге. Он сам хотел быть рядом с женой и первым брать на руки ребенка.
