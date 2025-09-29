Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Глафира Тарханова заявила о проблемах в семье: «Невозможно быть равнодушным»

Актриса Глафира Тарханова призналась, что у нее проблемы в семье
Глафира Тарханова, фото: соцсети
Глафира Тарханова, фото: соцсети

Актриса Глафира Тарханова заявила о проблемах в семье. Звезда призналась подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что их решение дается ей тяжело. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Артистка старается не испортить отношения с родственниками, ища разные подходы к ним.

«У меня непростые дни… Много задач, требующих внимания, сразу в нескольких областях, в основном личного, семейного характера. Пожалуй, решение проблем родных отнимает больше сил, энергии и нервов, чем любая работа, потому что в этом невозможно быть равнодушным, не хочется портить отношения, хотя иногда возникает ощущение, что это жизненно необходимо. Но нет, я предпочитаю гуманные способы, цивилизованное решение проблем. Еще немного, и надеюсь, все нормализуется», — поделилась знаменитость, не раскрывая подробностей.

Тарханова замужем за актером Малого театра Алексеем Фаддеевым, они познакомились в 2005 году на съемочной площадке триллера «Главный калибр» и уже через полгода поженились. Пара воспитывает четверых сыновей и дочь. Артистка рожала детей в присутствии мужа. Фаддеев признавался журналистам, что после партнерских родов у него не было проблем с влечением к супруге. Он сам хотел быть рядом с женой и первым брать на руки ребенка.

Ранее Глафира Тарханова снялась в прозрачном платье.