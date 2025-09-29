Ричмонд
Якутский режиссер Степан Бурнашев поддержал систему ребейтов в регионе

Режиссер Бурнашев подчеркнул, что использовать такую систему нужно разумно
Степан Бурнашев
Степан БурнашевИсточник: Legion-Media.ru

Система ребейтов (возврата части затрат на создание фильмов), которую планируют ввести в Якутии, поможет привлечь дополнительные средства в экономику региона и начать сотрудничество кинематографистов со сторонними компаниями. Об этом НСН заявил якутский режиссер Степан Бурнашев, комментируя соответствующие планы.

Однако он подчеркнул, что использовать такую систему нужно разумно, для этого нужно иметь достаточное количество инфраструктуры — светового оборудования, камер, объективов и так далее. Бурнашев также поддержал планы по строительству нового кинопавильона в Якутии.

«Его еще не начали строить, но появление такого павильона способствовало бы увеличению количества оборудования и развитию инфраструктуры в целом, дабы регион стал намного привлекательнее для продукции местных кинематографистов, федеральных и иностранных компаний», — добавил режиссер.

