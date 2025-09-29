Ричмонд
Эмили Ратаковски опубликовала фото в прозрачном белье

Модель и актриса Эмили Ратаковски показала фигуру в прозрачном белье. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

34-летняя звезда приняла участие в съемках рекламой кампании бренда Lounge. На одном из кадров модель предстала перед камерой в розовом прозрачном белье, которое состояло из лифа, стрингов и пояса. Комплект был украшен вышивкой с цветами. Манекенщице уложили распущенные волосы и сделали макияж в нюдовых тонах. Знаменитость позировала, лежа на кровати.

На прошлой неделе Эмили Ратаковски снялась в черном жакете без бюстгальтера и прямых брюках. Образ дополнили серьги и браслет с бриллиантами от Chopard. Волосы модели выпрямили и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками.

В начале сентября поклонник подловил знаменитость и актера Остина Батлера на свидании. Модель и артист были замечены в ресторане при гостинице Waverly Inn в Вест-Виллидж, Нью-Йорк. Сообщается, что манекенщица пила мартини, а артист предпочел виски. Инсайдер заявил, что пара провела в заведении несколько часов. По его словам, Ратаковски несколько раз наклонялась к Батлеру, и в какой-то момент он обнял ее за плечи.

Ранее Эмили Ратаковски снялась в топе с глубоким декольте.