Эмили Ратаковски опубликовала фото в прозрачном белье

В начале сентября поклонник подловил знаменитость и актера Остина Батлера на свидании. Модель и артист были замечены в ресторане при гостинице Waverly Inn в Вест-Виллидж, Нью-Йорк. Сообщается, что манекенщица пила мартини, а артист предпочел виски. Инсайдер заявил, что пара провела в заведении несколько часов. По его словам, Ратаковски несколько раз наклонялась к Батлеру, и в какой-то момент он обнял ее за плечи.