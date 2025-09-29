Ричмонд
Дженнифер Лопес о разводе с Беном Аффлеком: «Один из лучших моментов»

Актриса заявила, что расставание изменило ее и помогло ей стать той, кем она является сейчас
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез
Бен Аффлек и Дженнифер ЛопезИсточник: Legion-Media.ru

Певица и актриса Дженнифер Лопес в интервью CBS News Sunday Morning рассказала о разводе с артистом Беном Аффлеком. Ее слова приводит издание People.

Знаменитость назвала разрыв «одним из лучших моментов» в ее жизни. По ее словам, расставание изменило ее и помогло ей стать той, кем она является сейчас.

При этом певица призналась, что ей было тяжело во время работы над фильмом «Поцелуй женщины-паука», исполнительным продюсером которого выступил Бен Аффлек.

«Это было, действительно, тяжелое время. Когда я находилась на съемочной площадке, я чувствовала себя счастливой, а по возвращении домой — все было иначе. Я задавалась вопросом: “Как мне продолжать работать в таких условиях?”» — призналась звезда.

В конце марта Бен Аффлек в интервью журналу GQ впервые высказался о причинах развода с Дженнифер Лопес. Актер опроверг слухи о том, что документальный фильм певицы «Величайшая история любви, о которой никогда не рассказывали» об их паре вызвал «серьезный перелом» в их романе.

Артист признал, что они с Джей Ло не всегда приходили к соглашению о том, насколько публичной должна быть их жизнь, но он согласился на съемки в ленте, чтобы поддержать жену.

20 августа 2024 года СМИ написали, что Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком. Артистка подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса без адвоката. Дата расставания с голливудским актером — 26 апреля.

Ранее стало известно, что разведенным Джей Ло и Бену Аффлеку придется решать вопрос с ипотечным особняком.