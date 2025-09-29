39-летняя Ирина Шейк выложила фото топлес

Супермодель Ирина Шейк снялась топлес. Манекенщица опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
39-летняя знаменитость была запечатлена во время иглоукалывания. Супермодель лежала на кушетке без бюстгальтера. Звезда подиумов позировала с распущенными волосами и без косметики.
На прошлой неделе звезда показала фигуру в красном бюстгальтере из кружева, полосатых шортах и рубашке. Волосы она собрала в высокий хвост и сделала макияж с красной помадой.
Недавно Шейк стала гостьей чемпионата США по теннису. Супермодель позировала перед фотографами в зеленом полупрозрачном облегающем платье-миди, которое сочетала с коричневыми лоферами и золотым массивным украшением на шее. Знаменитость уложила распущенные волосы и сделала макияж в естественном стиле.
