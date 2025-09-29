Ричмонд
На грани срыва: друзья обеспокоены состоянием жены тяжелобольного Брюса Уиллиса

Брюс Уиллис и Эмма Хеминг
Брюс Уиллис и Эмма ХемингИсточник: Legion-Media.ru

В последние месяцы Эмма Хеминг, супруга Брюса Уиллиса, переживает колоссальный эмоциональный и физический стресс. Причина этого — тяжелое заболевание ее мужа, которое медленно разрушает его когнитивные способности и память.

Забота о Брюсе, который страдает от этого тяжелого недуга, требует колоссальных затрат времени и сил. Непрерывный уход за мужем, нуждающимся в постоянном внимании и поддержке круглые сутки, практически не оставляет Эмме возможности для отдыха и восстановления.

Друзья и близкие выражают серьезную озабоченность по поводу ее состояния. Хеминг находится на грани эмоционального выгорания, стараясь справиться с ежедневными заботами, связанными с уходом за близким человеком.

«Эмма — абсолютная опора для всей семьи. Но есть опасения, что она слишком перегружена», — с сожалением отметил инсайдер.

Ранее стало известно о нарастающем напряжении в семье Брюса Уиллиса из-за наследства.