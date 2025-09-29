Мэрил Стрип в образе Миранды Пристли посетила показ Dolce & Gabbana в Милане

С Мэрил Стрип на показе был замечен и Стэнли Туччи, который вновь вернулся к роли Найджела, одного из самых запоминающихся персонажей оригинального фильма. По информации инсайдеров, сцена с их участием войдет в сюжет «Дьявол носит Prada 2», что добавляет еще больше интриги к ожидаемому фильму.