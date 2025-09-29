Ричмонд
Мэрил Стрип в образе Миранды Пристли посетила показ Dolce & Gabbana в Милане

Актриса появилась на публике в роли своей легендарной героини
Мэрил Стрип и Стэнли Туччи
Мэрил Стрип и Стэнли ТуччиИсточник: Legion-Media.ru

76-летняя Мэрил Стрип, блестяще воплотившая на экране образ влиятельного главного редактора журнала Runway Миранды Пристли в культовом фильме «Дьявол носит Prada», недавно посетила показ модной марки Dolce Gabbana в образе своей легендарной героини.

Для этого мероприятия актриса выбрала наряд, состоящий из винилового плаща и классических черных брюк. Завершающим штрихом образа стали стильные солнцезащитные очки в желтой оправе.

С Мэрил Стрип на показе был замечен и Стэнли Туччи, который вновь вернулся к роли Найджела, одного из самых запоминающихся персонажей оригинального фильма. По информации инсайдеров, сцена с их участием войдет в сюжет «Дьявол носит Prada 2», что добавляет еще больше интриги к ожидаемому фильму.