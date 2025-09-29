Ричмонд
Кира Найтли больше не вернется к своей роли в «Пиратах Карибского моря»

Актриса призналась, что уже не помнит всех деталей завершения истории своей героини
Кира НайтлиИсточник: Legion-Media.ru

Кира Найтли недавно сделала заявление, которое вызвало широкий резонанс среди поклонников франшизы «Пираты Карибского моря». В интервью актриса отметила, что не планирует возвращаться к своей культовой роли Элизабет Суонн.

Знаменитость призналась, что уже не помнит всех деталей завершения истории своей героини.

«Что с ней произошло? Я даже не помню, что случилось. Так что не совсем уверена, куда она должна идти дальше. Наверное, она должна быть пиратом», — поделилась Кира.

«Пираты Карибского моря»

Актриса призналась, что съемки в этой франшизе стали для нее одновременно и триумфом, и испытанием, поскольку она сталкивалась с большим вниманием публики и критикой. Несмотря на теплые воспоминания о работе над фильмами, Найтли решила сосредоточиться на других проектах и ролях.

Ранее Орландо Блум рассказал, вернется ли в «Пираты Карибского моря».