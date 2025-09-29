Звезда «Секса в большом городе» Крис Нот получил роль впервые после «отмены»

Карьера 70-летнего Криса Нота, известного по своей роли мистера Бига в культовом сериале «Секс в большом городе», едва не была загублена после того, как сразу две женщины обвинили его в неподобающем поведении в 2021 году. И хотя до судебных исков дело не дошло, репутация актера сильно пострадала.
После этого скандала Нот остался без крупных ролей, и многие были уверены, что его карьере пришел конец. Однако спустя четыре года Крис вновь заявил о себе, снявшись в психологическом триллере «Блок» режиссура Крэйга Сингера.
«Персонаж Нота настолько далек от мистера Бига, насколько это вообще возможно. Люди будут поражены его игрой. Он блестящий актер, и он справился на отлично», — отметил Сингер.
В этой картине Нот исполнил роль жуткого писателя ужасов, что стало неожиданным и интересным опытом в его карьере.
«Я поговорил с представителями индустрии о том, смогут ли обвинения негативно повлиять на фильм, и, похоже, люди решили, что это уже вчерашний день», — добавил в разговоре с Daily Mail Сингер.