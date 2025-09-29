Звезда «Секса в большом городе» Крис Нот получил роль впервые после «отмены»

Карьера 70-летнего Криса Нота, известного по своей роли мистера Бига в культовом сериале «Секс в большом городе», едва не была загублена после того, как сразу две женщины обвинили его в неподобающем поведении в 2021 году. И хотя до судебных исков дело не дошло, репутация актера сильно пострадала.