Цискаридзе вспомнил фильмы Кеосаяна

Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта «Вечер с Тиграном Кеосаяном», который транслировали на канале «РЕН ТВ». С 2009-го по 2010 год Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу «Ты и я», выходившую на канале «Россия». В 2011-м Кеосаян стал ведущим программы «Хватит молчать!» на «РЕН ТВ». С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ «Международная пилорама». По сценариям Симоньян он снял сериалы «Море. Горы. Керамзит», «Актриса», фильм «Крымский мост. Сделано с любовью!».