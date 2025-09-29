Ричмонд
Цискаридзе вспомнил фильмы Кеосаяна

Цискаридзе вспомнил «Бедную Сашу» и «Президента и его внучку» режиссера Кеосаяна
Тигран Кеосаян
Тигран КеосаянИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Народный артист РФ, ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе, выражая соболезнования в связи с уходом режиссера Тиграна Кеосаяна, вспомнил его фильмы «Бедная Саша» и «Президент и его внучка».

В пятницу главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа режиссера Тиграна Кеосаяна. В начале Кеосаян пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме. Церемония прощания с Кеосаяном пройдет в воскресенье в Армянской Церкви на Олимпийском Проспекте.

«Сегодня прощаемся с Тиграном Кеосаяном. Выражаю большое сочувствие и соболезнование семье, друзьям и близким… И хочу этим воскресным утром вспомнить замечательные фильмы Тиграна: “Бедная Саша” и “Президент и его внучка” — комедия, где роль президента сыграл Олег Табаков, а его внучку — совсем еще юная Надя Михалкова», — написал Цискаридзе в своем Telegram-канале.

Также он вспомнил выпуск их встречи в эфире телепрограммы «Международная пилорама» летом 2018 года.

Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой.

В 1999-м Кеосаян снял фильм «Президент и его внучка», который получил специальный приз жюри фестиваля «Кинотавр-2001».

В его фильмографии также значатся «Мужская работа», «Ландыш серебристый», «Ялта-45», «Три товарища», «Заяц над бездной», «Мираж». Последний его фильм «Семь дней Петра Семеныча» с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля.

Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта «Вечер с Тиграном Кеосаяном», который транслировали на канале «РЕН ТВ». С 2009-го по 2010 год Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу «Ты и я», выходившую на канале «Россия». В 2011-м Кеосаян стал ведущим программы «Хватит молчать!» на «РЕН ТВ». С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ «Международная пилорама». По сценариям Симоньян он снял сериалы «Море. Горы. Керамзит», «Актриса», фильм «Крымский мост. Сделано с любовью!».