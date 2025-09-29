Любимова призвала посмотреть последний фильм Кеосаяна

«Он снимал очень искреннее, честное кино, которое мы любим и помним, и будем ценить сейчас, может быть, еще больше, чем при жизни, как часто бывает. Помимо всего прочего, конечно, мы запомним его как человека невероятно искреннего, человека очень веселого, очень светлого, щедрого на поступки, щедрого на чувства», — сказала Любимова журналистам после церемонии прощания.