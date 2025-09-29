Сериал «Виноград» завораживает зрителей не только сюжетом, но и живописными пейзажами: солнечные пляжи, мерцающее море и бескрайние виноградники создают ощущение настоящего летнего рая. В центре истории — яркий, харизматичный герой в исполнении Павла Прилучного, который идеально вписывается в эту атмосферу.
В статье расскажем, где проходили съемки первого сезона, а также познакомим вас с актерами и поделимся интересными закулисными фактами.
В каких локациях снимали сериал «Виноград»
Сюжет сериала «Виноград» — это история о том, как потеря всего, что казалось важным, может стать началом новой жизни. Егор Антонов, успешный менеджер из Москвы, теряет карьеру, семью и стабильность после разоблачения в супружеской измене. В поисках себя он возвращается в родную Анапу, где становится владельцем виноградников. Здесь, под знойным солнцем, он пытается начать все заново.
Режиссер Владимир Щегольков создал не просто мелодраму, а кино о поиске себя, о том, как важно уметь начать с чистого листа. Съемки проходили в живописных уголках Краснодарского края. Эти места стали не только фоном, но и полноправными участниками истории.
В следующих разделах мы подробно расскажем, какие именно локации были выбраны для съемок и как они помогли создать уникальную атмосферу сериала.
Прасковеевка, окраина Геленджика
Село Прасковеевка, расположенное недалеко от Геленджика, стало одной из ключевых локаций сериала «Виноград». Здесь, на окраине села, на поляне был разбит лагерь для съемочной группы — так называемый «караван». Актеры и съемочная команда разместились в автодомах, установленных полукругом. В центре лагеря располагался импровизированный навес с обеденным столом, однако многие предпочитали обедать в своих вагончиках.
Съемки в Прасковеевке проходили осенью 2024 года. Несмотря на переменчивую погоду, съемочная группа снимала сцены с живым звуком
Кабардинка
Солнечные лучи, мерцающая морская гладь и галечный берег — именно такой фон выбрали создатели сериала «Виноград» для съемок в селе Кабардинка. Некоторые сцены снимались прямо на пляже.
Работа на пляже позволила режиссеру максимально передать естественную красоту региона, а зрителю — почувствовать близость к природе и эмоциональную глубину происходящего на экране.
Анапа
Виноградники, расположенные в окрестностях Анапы, стали не только декорациями, но и неотъемлемой частью сюжета. Создатели сериала уверяют, что при работе съемочной группы ни одно виноградное деревце не пострадало.
Кто снимался в сериале «Виноград»
Конечно, одной из звезд сериала стал Павел Прилучный. Однако кроме него, в кинокартине снялись и другие, не менее талантливые актеры.
Софья Синицына — Света, жена Егора.
Нино Нинидзе — Вера, школьная любовь Егора.
Сергей Газаров — Павел Семенович, высокопоставленный тесть Егора, именно он и лишил Егора работы после того, как узнал, что тот изменил его дочери.
Марина Зудина — жена Павла Семеновича.
Интересные факты о съемках сериала «Виноград»
Рассмотрим несколько интересных фактов о проекте.
На площадке во время съемок особое место уделялось актерской импровизации. Например, Павел Прилучный предложил добавить песню, под которую подпевает его герой. Эта импровизация выросла в полноценный музыкальный номер в караоке.
Имя Павла Прилучного появилось в проекте уже во время написания сценария третьей серии.
Во время съемок на пляже Кабардинки дамы, поклонницы Павла Прилучного, выбегали сфотографироваться к нему прямо из моря.
Владимир Щегольков ранее уже снимал в Краснодарском крае сериал «Нежность».
Несколько сцен сериала было снято в одном из гольф-клубов Геленджика.