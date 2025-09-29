Сюжет сериала «Виноград» — это история о том, как потеря всего, что казалось важным, может стать началом новой жизни. Егор Антонов, успешный менеджер из Москвы, теряет карьеру, семью и стабильность после разоблачения в супружеской измене. В поисках себя он возвращается в родную Анапу, где становится владельцем виноградников. Здесь, под знойным солнцем, он пытается начать все заново.