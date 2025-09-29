Мэттью Макконахи раскрыл, почему перестал сниматься в ромкомах

После почти двух лет ожиданий для актера наступил переломный момент, и он начал получать интересные предложения. Именно тогда его пригласили на роль в сериале «Настоящий детектив», которая принесла номинацию на премию. Вслед за этим последовала работа в картинах «Интерстеллар» и «Далласский клуб покупателей», за которую он получил Оскар. Этот этап в его карьере критики впоследствии назвали эпохой «Макконаиссанс».