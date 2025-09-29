Мэттью Макконахи раскрыл, почему перестал сниматься в ромкомах

Мэттью Макконахи сознательно отказался от съемок в романтических комедиях, несмотря на их коммерческий успех, сообщает Life.ru со ссылкой на The Guardian. Актер признался, что перестал получать удовольствие от сюжета подобных кинолент.
Такие картины, как «Свадебный переполох» и «Как отделаться от парня за 10 дней», несомненно, проносили хорошую прибыль, но Макконахи перестал испытывать творческое удовлетворение. Актер ощущал, что стал профессионалом в том, что по-настоящему не любит, и это заставляло его чувствовать внутренний дискомфорт. После выхода фильма «Призраки бывших подружек» в 2009 году он принял решение взять паузу и полностью пересмотреть подход к выбору ролей.
«Я хотел попробовать, хотел понять, может ли моя работа стать для меня настолько важным и живым опытом, что она бросит вызов моей собственной жизни», — сказал он.
Его супруга Камила Алвес полностью поддержала супруга в непростом решении, несмотря на финансовые риски из-за рождения первенца Леви. В то же время другие члены семьи звезды, включая его братьев, откровенно критиковали такой шаг, считая серьезной ошибкой. Однако пара твердо стояла на своем и была готова пройти через период неопределенности.
После почти двух лет ожиданий для актера наступил переломный момент, и он начал получать интересные предложения. Именно тогда его пригласили на роль в сериале «Настоящий детектив», которая принесла номинацию на премию. Вслед за этим последовала работа в картинах «Интерстеллар» и «Далласский клуб покупателей», за которую он получил Оскар. Этот этап в его карьере критики впоследствии назвали эпохой «Макконаиссанс».