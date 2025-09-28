Майли Сайрус объяснила, почему хранит платье со знакомства с Хемсвортом

Певица Майли Сайрус заявила, что хранит платье с первого свидания с актером Лиамом Хемсвортом. Об этом сообщает Vogue.
«У меня есть платье, в котором я познакомилась со своим бывшим мужем, и наряд, в котором я была на нашем первом свидании. Наряду с письмами и вещами, которые я действительно хочу сохранить, я хочу оставить в сердце эти прекрасные моменты моей жизни», — заявила Сайрус.
В августе Майли Сайрус стала героиней нового выпуска журнала Perfect Magazine. На одной из обложек издания певица предстала без одежды, продемонстрировав свои тату.
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт были женаты с 2018 по 2020 годы, до этого пара сходилась и расставалась на протяжении многих лет.