59-летняя Холли Берри снялась в бикини

Голливудская актриса Холли Берри показала фигуру в купальнике. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
59-летняя Берри предстала перед камерой в шоколадно-белом бикини. Актриса стояла с распущенными волосами спиной к фотографу. Снимок был сделан на фоне горы.
В августе Холли Берри продемонстрировала фигуру в черной полупрозрачной кружевной ночнушке, под которую не стала надевать бюстгальтер. Актриса добавила к образу венок из цветов. Знаменитость была запечатлена с уложенными распущенными волосами и без косметики.