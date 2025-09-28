Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Басилашвили предложил депутатам запретить «Войну и мир»

Народный артист таким образом высмеял инициативу запретить некоторые фильмы Балабанова
Олег Басилашвили
Олег БасилашвилиИсточник: Алексей Молчановский

Народный артист СССР Олег Басилашвили предложил депутатам запретить роман русского писателя Льва Толстого «Война и мир». Соответствующее интервью публикует «КП».

91-летний актер отреагировал на новости о том, что в России заявили об ограничении фильмов режиссера Алексея Балабанова за экстремизм. Так, с иронией Басилашвили отметил, что прежде всего он бы запретил «Войну и мир».

«Там мат встречается, там говорится о женских и мужских изменах. Получается, с точки зрения депутатов, его тоже надо запретить. И вообще, проще было бы все запретить, все! И тогда было бы тихо и спокойно. Не размениваться на мелочь, я думаю так», — пошутил собеседник издания.

Ранее Басилашвили высказался о создании ремейков. По мнению актера, мода на создание ремейков появилась из-за того, что работники киноиндустрии боятся снимать картины про сегодняшний день.